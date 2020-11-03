«Шахтар» сьогодні зустрічається з «Боруссією» в Лізі чемпіонів УЄФА

Футболісти донецького "Шахтаря" у вівторок, 3 листопада, проведуть поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "гірники" прийматимуть німецьку "Боруссію" з Менхенгладбаха.

Матч "Шахтар" - "Боруссія" покаже телеканал "Футбол 1". Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок - о 19.55.

Зустріч, яка пройде на НСК "Олімпійський" у Києві без глядачів, обслуговуватиме бригада арбітрів з Голландії на чолі з 35-річним Сердаром Гезюбююком.

В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів іспанський "Реал" у Мадриді зійдеться з італійським клубом "Інтер" з Мілана.

"Шахтар" розпочав виступ у груповому турнірі виїзною перемогою над "Реалом" (3:2) та домашньою нічиєю з "Інтером" (0:0). "Боруссія" у свою чергу з однаковим рахунком 2:2 розійшлася миром з "Інтером" та "Реалом".

Турнірне становище: "Шахтар" - 4 очки, "Боруссія" (М) - 2, "Інтер" - 2, "Реал" - 1.

Фото: ФК "Шахтар".