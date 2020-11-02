«Шахтар» не оскаржуватиме рішення грати матч проти «Боруссії» без глядачів

До кінця року усі футбольні матчі в Україні гратимуть на порожніх стадіонах.

Директор каналів «Футбол» Олександр Денисов повідомив про заборону на присутність глядачів на всі матчі до кінця року.

«26 жовтня МОЗ дав дозвільний документ для «Шахтаря» провести матч проти «Боруссії» М з глядачами. У неділю цей документ відкликали, тому що ситуація критично погіршується і в Україні, і в Києві. Матч пройде без глядачів.

Я розмовляв з генеральним директором «Шахтаря» Сергієм Палкіним. Запитав, чи буде клуб якось оскаржувати це рішення, просити дозвіл. Він сказав, що ні, все розуміють, що ситуація критично складна. «Шахтар» приймає це як факт.

«Динамо» теж з цим має змиритися. Дане розпорядження стосуватиметься всіх матчів до кінця цього року. Це можна тільки прийняти», - сказав Денисов.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ заборонило проведення внутрішніх змагань з глядачами, на міжнародні матчі діяв дозвіл на заповнення стадіону до 30%, а в деяких випадках до 15%.