Матч «Шахтар» - «Боруссія» пройде без глядачів - ЗМІ

Матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами донецького «Шахтаря» і менхенгладбахської «Боруссії» пройде без уболівальників.

Як повідомляє XSPORT.ua, раніше в донецький клуб надходив лист від Міністерства охорони здоров'я України з дозволом проведення зустрічі з глядачами. Аналогічні листи із забороною від МОЗ поки не надходили, але після тренування команди оголосили, що гра відбудеться при порожніх трибунах, передає Укрінформ.

Нагадаємо, в останній тиждень жовтня в Україні було встановлено антирекорд за кількістю тих, що заразилися коронавірусом за добу, - 8752 випадки.

Матч «Шахтар» - «Боруссія» пройде 3 листопада, на стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві, початок - о 19.55.

У турнірній таблиці групи B «Шахтар» є лідером, маючи в активі 4 очки після 2-х турів. У «Боруссії» і міланського «Інтера» - по 2 очки. Мадридський «Реал» поки знаходиться на четвертому місці з 1 набраним балом.

Фото: Getty Images.