Букмекери дали прогноз на матч «Шахтар» - «Боруссія» у Лізі чемпіонів УЄФА

У груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА наступного тижня пройдуть поєдинки третього туру.

Футболісти донецького «Шахтаря» (квартет В) 3 листопада на НСК «Олімпійський» у Києві прийматимуть німецьку «Боруссію» з Менхенгладбаха, передає Укрінформ.

Букмекери вважають шанси суперників майже рівними.

Авторитетна британська букмекерська компанія William Hill, зокрема, оцінює успіх «Шахтаря» коефіцієнтом 2,87, нічию - 3,60, перемогу «Боруссії» - 2,37.

Відзначимо, що зустріч «Шахтар» - «Боруссія» розпочнеться о 19.55.

В іншому поєдинку квартету В Ліги чемпіонів іспанський «Реал» у Мадриді зустрінеться з італійським «Інтером» з Мілана.

Турнірне становище: «Шахтар» - 4 очки, «Боруссія» (М) - 2, «Інтер» - 2, «Реал» - 1.

Нагадаємо, київське «Динамо» (група G) в середу, 4 листопада, на «Камп Ноу» зійдеться з іспанською «Барселоною».