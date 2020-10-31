"Шахтар" посідає 15 місце у клубному рейтингу УЄФА
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УАФ.
"Теоретично Шахтар" має нагоду поліпшити власне максимальне досягнення, яке було у минулому циклі (12-та позиція). Перед "гірниками" у списку - "Боруссія" (Дортмунд) "Ліон", "Тоттенгем", "Арсенал", позаду - "Челсі", "Порту"... "Динамо" перебуває за крок від ТОП-30 і підніметься туди, якщо візьме два очки", - зазначається у повідомленні.
Рейтинг клубів УЄФА (2016/2017-2020/2021):
1. "Баварія" (Німеччина) - 115,0 очка
2. "Барселона" (Іспанія) - 110,0
3. "Реал" (Іспанія) - 106,0
4. "Ювентус" (Італія) - 105,0
5. "Атлетико" (Іспанія) - 105,0
6. "Манчестер Сіті" (Англія) - 98,0
7. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 95,0
8. "ПСЖ" (Франція) - 95,0
9. "Севілья" (Іспанія) - 86,0
10. "Ліверпуль" (Англія) - 85,0
…15. "Шахтар" (Україна) - 72,0
…31. "Динамо" (Україна) - 42,0
…100. "Зоря" (Україна) - 14,0
…185. "Десна" (Україна) - 5,98
"Колос" (Україна) - 5,98.
Фото: uefa.com.