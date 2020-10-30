Українські футболістки вирішальний матч відбору Євро зіграють у Полтаві

Останній та вирішальний поєдинок групового раунду кваліфікації чемпіонату Європи-2020 футболістки національної збірної України проведуть на полтавському стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського.

Матч відбудеться 1 грудня нинішнього року, повідомляє пресслужба УАФ.

Від другого місця у групі нашу команду відділяє лише один пункт. Для продовження боротьби за вихід на Євро-2022 "синьо-жовтим" в останньому матчі треба обіграти чорногорок та сподіватися, що ірландки не переможуть німкень.

Нагадаємо, що під час жовтневого збору підопічні Наталії Зінченко здобули максимум очок, здолавши Ірландію (1:0) у Києві та упевнено обігравши Грецію (4:0) в Афінах.

Турнірна таблиця групи I: Німеччина - 18 очок (після 6-ти ігор), Ірландія - 13 (7), Україна - 12 (7), Греція - 7 (7), Чорногорія - 0 (7).

Матчі, що залишилися у кваліфікації Євро-2022 у групі I:

28.11.2020

Німеччина - Греція

01.12.2020

Україна - Чорногорія

01.12.2020

Ірландія - Німеччина.

Із 47-ми команд, що беруть участь у кваліфікації Євро, до вирішальної стадії потраплять 15. До Англії, яка є господаркою ЧЄ, приєднаються дев’ять переможців відбірних груп та три кращі другі команди. Ще шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки. Ці поєдинки відбудуться 5-13 квітня 2021 року.

Як повідомлялося, 23 квітня виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи серед національних жіночих збірних. Таким чином, Євро в Англії проходитиме в період із 6-го по 31 липня 2022 року.

Фото: uaf.ua.