Жіноча збірна України з футболу розгромила Грецію у відборі на Євро-2022

Наші футболістки ще мають шанс посісти друге місце в групі.

Жіноча збірна України з футболу здобула розгромну перемогу над Грецією в виїзному поєдинку відбіркового турніру на Євро-2022 – 4:0, повідомляє Укрінформ.

Команда Наталії Зінченко забила по два голи в обох таймах. У першій половині гри відзначилися Панцулая і Кравець. У другому таймі Кравець оформила дубль, а фінальну крапку поставила Куніна.

Для України ця перемога стала четвертою в семи матчах в груповому турнірі. Заключний матч, в якому Україна має всі шанси вийти на друге місце, відбудеться 1 грудня – в цей день «синьо-жовті» вдома гратимуть з Чорногорією.

Для виходу України на другу позицію, підопічним Зінченко, крім перемоги в своєму матчі, також необхідна поразка Ірландії в поєдинку з Німеччиною.

Фото: сайт УАФ