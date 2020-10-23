Жіноча збірна України з футболу обіграла Ірландію у відборі Євро-2022

Наші футболістки зберігають шанси вибороти путівку на чемпіонат Європи.

Жіноча збірна України з футболу в домашньому матчі відбіркового турніру на Євро-2022 обіграла Ірландію - 1:0, повідомляє Укрінформ.

Єдиний м’яч в матчі у Києві забили на 23-й хвилині – ірландка О’Горман відзначилась автоголом. Згодом Ірландія могла зрівняти рахунок, але Маккейб не реалізувала пенальті.

Команда Наталії Зінченко набрала 9 очок і повернулася на третє місце в групі. Відставання від Ірландії, яка йде другою, становить чотири пункти, при цьому «синьо-жовті» мають один матч в запасі.

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У наступному турі 27 жовтня Україна зіграє на виїзді з Грецією. 1 грудня наші футболістки завершуватимуть відбір домашнім матчем з Чорногорією.

На Євро-2022 вийдуть переможці груп і три кращі другі команди. Решта других команд розіграє три путівки в стикових матчах.

Фото: сайт УАФ