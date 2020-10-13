Став відомий склад жіночої збірної України з футболу на матчі відбору

Оприлюднено список із 22-х гравців національної жіночої футбольної збірної України, яких головний тренер Наталія Зінченко викликає для підготовки та участі у кваліфікаційних матчах Євро-2022.

Протягом збору "синьо-жовті" проведуть домашній поєдинок з Ірландією (23 жовтня, Київ) та виїзний матч із Грецією (27 жовтня, Афіни). Розпочнеться збір 19 жовтня у Києві, повідомляє пресслужба УАФ. Склад національної жіночої збірної України: воротарі - Ірина Саніна ("Житлобуд-1", Харків), Катерина Самсон, Дарина Бондарчук (обидві - "Житлобуд-2", Харків); захисники - Дар’я Кравець ("Реймс", Франція), Ольга Басанська ("Житлобуд-1", Харків), Ірина Подольська, Катерина Корсун, Анастасія Філенко, Натія Панцулая (усі - "Житлобуд-2", Харків), Любов Шматко ("Мінськ", Білорусь); півзахисники - Ольга Овдійчук, Дар’я Апанащенко, Анна Петрик (усі - "Житлобуд-1", Харків), Таміла Хімич ("Мінськ", Білорусь), Ія Андрущак, Яна Малахова, Яна Калініна, Вероніка Андрухів, Тетяна Тріль-Полюхович (усі - "Житлобуд-2", Харків); нападники - Надія Куніна, Ольга Бойченко (обидві - "Житлобуд-1", Харків), Ніколь Козлова ("Вірджінія Тех", США). Читайте також: Бакалов: У збірної України можуть з'явитися шанси у грі з Іспанією Турнірна таблиця відбіркової групи I: Німеччина - 18 очок (після 6-ти ігор), Ірландія - 13 (6), Україна - 6 (5), Греція - 4 (5), Чорногорія - 0 (6). Фінальна частина Євро-2022 пройде в Англії з 6-го по 31 липня. Фото: uaf.ua.