Бакалов: У збірної України можуть з'явитися шанси у грі з Іспанією

Відомий український футбольний тренер Юрій Бакалов поділився дкмками про майбутній матч нашої національної збірної проти Іспанії в Лізі націй.

Тренер вважає, що у команди Шевченка є шанси здобути очки у грі з іспанцями, повідомляє Dynamomania.com.

"Зазначу, що збірна України потрапила в Лізі націй до важкої групи з топ-командами. Упевнений, попри негативні результати у матчах з Францією і Німеччиною, ці ігри все треба занести в актив збірної. Після торішньої ейфорії ми все зрозуміли, що потрібно ще багато працювати для досягнення високого рівня. У будь-якому випадку у нас перспективна команда. Коронавірус вдарив по багатьом збірним, але так вийшло, що з точки зору кадрів у результаті ми постраждали, здається, більше за всіх. Звичайно, у матчі з іспанцями Україні буде складно. Українці гратимуть від оборони, багато часу доведеться проводити без м'яча. Відкритого футболу у грі з Іспанією не буде. Якщо вдасться поламати їхній план, зіграти щільніше, тоді будуть шанси на позитивний результат", - заявив Бакалов.

Він також зазначив, що визначальним для України в боротьбі за третє місце в групі буде виїзна гра проти Швейцарії.

"Не буду оригінальним, ми бачимо, як розвивається ситуація у групі. Важливо, що ми вдома обіграли Швейцарію. Думаю, виїзний матч зі швейцарцями стане визначальним для "синьо-жовтих". У будь-якому випадку, нині йде підготовка до фінальної частини Євро, і в Лізі націй наша команда дістане великий досвід, тим більше, що вже почався неминучий процес омолодження складу", - сказав тренер.

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Як повідомлялося, поєдинок 4-го туру Ліги націй Україна - Іспанія розпочнеться 13 жовтня на НСК "Олімпійський" о 21.45.

Турнірне становище у групі А4 Ліги націй після 3-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 5, Україна - 3, Швейцарія - 1.

Фото: dynamomania.com.