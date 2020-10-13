Збірна України з футболу назвала заявку на матч з Іспанією

Тренерський штаб національної футбольної збірної України оголосив офіційну заявку гравців на матч Ліги націй проти Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, передає Укрінформ.

Офіційна заявка збірної України (за номерами):

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Ігор Пластун, 4. Ілля Забарний, 5. Сергій Сидорчук, 6. Євген Чеберко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Євген Макаренко, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Микита Шевченко, 13. Юхим Конопля, 14. Ігор Харатін, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Володимир Шепелєв, 18. Богдан Михайліченко, 19. Роман Безус, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Олександр Зубков, 23. Дмитро Різник.

Додамо, що з тих футболістів, які нині перебувають у таборі національної команди, до заявки не потрапив 21-річний захисник "Шахтаря" Валерій Бондар.

Як повідомлялося, поєдинок 4-го туру Ліги націй Україна - Іспанія розпочнеться 13 жовтня на НСК "Олімпійський" о 21.45.

Турнірне становище у групі А4 Ліги націй після 3-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 5, Україна - 3, Швейцарія - 1.

Фото: uaf.ua.