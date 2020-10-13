Молодіжна збірна України зіграє у Північній Ірландії матч відбору на Євро-2021

Молодіжна збірна України з футболу (гравці до 21-року) проведе сьогодні, 13 жовтня, черговий відбірковий матч чемпіонату Європи 2021 року.

В Балліміні на стадіоні "Шоуграундс" о 20.00 за київським часом підопічні Руслана Ротаня почнуть зустріч з командою Північної Ірландії, передає Укрінформ.

В інших матчах 8-ї відбіркової групи Данія зійдеться з Фінляндією, а Румунія зіграє з Мальтою.

У минулому турі "синьо-жовті" обіграли у Києві румунську "молодіжку" (1:0), утім, в українців залишаються примарні шанси на вихід із групи.

Турнірне становище: Данія - 22 очки (після 8-ми ігор), Румунія - 16 (8), Україна - 10 (7), Фінляндія - 10 (8), Північна Ірландія - 6 (8), Мальта - 1 (7).

У фінальну стадію молодіжної першості континенту вийдуть переможці дев'яти кваліфікаційних груп і п'ять кращих команд, що зайняли другі місця. Вирішальні матчі чемпіонату Європи-2021 (U21) пройдуть на футбольних аренах Угорщини та Словенії. Спочатку з 24 по 31 березня відбудуться матчі групового етапу, потім з 31 травня по 6 червня пройдуть зустрічі плей-офф.

Фото: facebook.com/ffukraine.