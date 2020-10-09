Молодіжна збірна України обіграла румунів у відборі на футбольне Євро-2021

У Києві на стадіоні "Оболонь-Арена" завершився черговий поєдинок відбіркового турніру молодіжного чемпіонату Європи-2021 з футболу (гравці до 21-го року) між збірними України та Румунії

Матч завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 1:0, повідомляє Укрінформ.

Автором єдиного голу став півзахисник "Дніпра-1" Сергій Булеца, який реалізував пенальті на 80-й хвилині зустрічі, повідомляє Укрінформ.

Утім, в українців залишаються примарні шанси на вихід із групи з огляду на поразку в Румунії у першому колі класифікації - 0:3.

В інших матчах 8-ї відбіркової групи Мальта грає з Данією, а Північна Ірландія - з Фінляндією.

Турнірне становище: Данія - 19 очок (після 7-ми ігор), Румунія - 16 (8), Україна - 10 (7), Фінляндія - 7 (7), Північна Ірландія - 6 (7), Мальта - 1 (6).

У фінальну стадію молодіжної першості континенту вийдуть переможці дев'яти кваліфікаційних груп і п'ять кращих команд, що зайняли другі місця. Вирішальні матчі чемпіонату Європи-2021 (U21) пройдуть на футбольних аренах Угорщини та Словенії. Спочатку з 24 по 31 березня відбудуться матчі групового етапу, потім з 31 травня по 6 червня пройдуть зустрічі плей-офф.