Андрій Шевченко: Прийшли результати тестів, ніхто зі збірної не випадає

У суботу, 10 жовтня, на футболістів національної збірної України чекає серйозний екзамен у Ліги націй УЄФА. Підопічні Андрія Шевченка зіграють проти команди Німеччини.

Під час сьогоднішньої традиційної предматчевої пресконференції у Києві Шевченко, зокрема, повідомив про хороші останні результати тестів на коронавірус у гравців нашої команди. передає Укрінформ.

"Прийшли результати тестів. Приємно, що ніхто з наших гравців не випадає. Після гри з Францією відбулася серйозна розмова з футболістами. Рахунок 1:7 - це забагато. Перед матчем склался важка ситуація. У такому випадку великі збірні мають перед нами перевагу. У Німеччини, Франції, Італії якісніші склади. Якщо ми втрачаємо одного-двох гравців - це дуже впливає. Україна грає практично одним складом. А на матч із Францією ми втратили 8-9 футболістів. З Німеччиною ми зустрічаємося вдома, і для нас це велика мотивація. Звичайно, з грандами важко грати першим номером. Моє завдання - підготувати команду на весну, коли розпочнеться відбір на чемпіонат світу, потім матчі Євро", - сказав тренер.

Він високо оцінив ігровий потенціал збірної Німеччини, у грі з якою є важливим психологічний настрій.

"У завтрашньому матчі важливо мати правильний психологічний настрой. Німецька машина - команда високого рівня, фізично сильна. Ця збірна не боїться діяти по всьому фронту, грати "один в один", їй подобається швидкісний футбол, вона сміливо пресингує. Матиме дуже велике значення те, скільки фізичних дуелей ми виграємо, скільки матимемо підбирань", - заявив Шевченко.

Як повідомлялося, матч Україна - Німеччина розпочнеться о 21.45 на київському НСК "Олімпійський".

Турнірне становище у групі А4 Ліги націй після 2-х турів: Іспанія - 4 очки, Україна - 3, Німеччина - 2, Швейцарія - 1.

Фото: uaf.ua.