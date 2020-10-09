Йоахім Льов: Розвиток футбольної збірної України заслуговує на увагу

10 жовтня футболісти національної збірної України зіграють поєдинок Ліги націй УЄФА проти команди Німеччини.

У п'ятницю під час прессконференції у Києві головний тренер німців Йоахім Льов відзначив прогрес підопічних Андрія Шевченка, передає Укрінформ.

"Ми уважно проаналізували матчі збірної України зі Швейцарією та Іспанією. Команда під керівництвом Андрія Шевченка розвивається, на мою думку, у правильному напрямку. Вона може витримувати високий темп і переключатися по ходу зустрічі з одного завдання на інше. Цей розвиток колективу заслуговує на повагу. Результат товариського поєдинку українців проти Франції не є показовим. На мою команду очікує важка робота. Склад на матч з Україною? Остаточно я вирішу все тільки після тренування", - сказав Льов.

Як повідомлялося, матч Україна - Німеччина розпочнеться о 21.45 на київському НСК "Олімпійський".

Фото: uaf.ua.