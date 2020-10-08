Букмекери дали прогноз на матч Ліги націй Україна - Німеччина

10 жовтня У Києві відбудеться футбольний матч групового етапу Ліги націй УЄФА між збірними України та Німеччини.

Букмекери вважають беззаперечним фаворитом поєдинку титуловану команду гостей, передає Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - компанія William Hill успіх підопічних Андрій Шевченка оцінює коефіцієнтом 11,00, нічию - 5,00, перемогу німецької збірної - 1,27.

Разом з тим, не забуватимемо про те, що на власному полі українська національна команда не програє вже десять матчів поспіль. У стартовому поєдинку четвертої групи Ліги А підопічні Андрія Шевченка здолали у Львові Швейцарію (2:1), але три дні потому програли в гостях, у Мадриді, іспанцям (0:4).

Турнірне становище у групі А4 Лізі націй після 2-х турів: Іспанія - 4 очки, Україна - 3, Німеччина - 2, Швейцарія - 1.

Під час нинішнього збору українська команда зіткнулася із серйозними кадровими проблемами. Коронавірусом захворіли воротар Андрій Пятов та хавбек Тарас Степаненко (усі футболісти "Шахтаря" пішли на карантин), пізніше позитивні тести здали голкіпери Андрій Лунін та Юрій Паньків. Товариський матч з чемпіонами світу - збірною Франції довелося грати 7 жовтня практично молодіжним складом. Результат - найбільш нищівна поразка у біографії української команди (1:7)...

За всю історію зустрічей проти Німеччини наша національна збірна поки жодного разу не перемогла. Однак попередні очні матчі в Україні (усі - в Києві) незмінно завершувалися унічию: 0:0 (1997 рік), 1:1 (2001-й) і 3:3 (2011-й).

Суботню гру обслуговуватиме суддівська бригада з Ізраїлю. Головний арбітр - 39-річний Орель Грінфельд, асистенти - Рой Хассан та Ідан Яркон, четвертий рефері - Галь Лейбович.

Поєдинок пройде на НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 21.45.

Фото: uaf.ua.