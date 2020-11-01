«Шахтар» та «Боруссію» в Лізі чемпіонів УЄФА розсудять арбітри з Голландії

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч в Києві між донецьким "Шахтарем" та німецькою "Боруссією" з Менхенгладбаха судитимуть рефері з Голландії, повідомляє Укрінформ.

Суддівську бригаду очолить 35-річний Сердар Гезюбююк, асистенти рефері - Йоост ван Зуйлен та Йоган Балдер, четвертий арбітр - Аллард Ліндхаут.

Матч "Шахтар" - "Боруссія" відбудеться у вівторок, 3 листопада, на столичному НСК "Олімпійський". Початок - о 19.55.

В іншому поєдинку квартету В Ліги чемпіонів іспанський "Реал" у Мадриді зустрінеться з італійським клубом "Інтер" з Мілана.

Турнірне становище: "Шахтар" - 4 очки, "Боруссія" (М) - 2, "Інтер" - 2, "Реал" - 1.

Нагадаємо, київське "Динамо" (група G) в середу, 4 листопада, на “Камп Ноу” зійдеться з іспанською “Барселоною”.

Фото: Reuters.