«Динамо» не змогло обіграти принципового суперника

Кияни не втримало перевагу в рахунку в матчі з «Ференцварошом».

Київське «Динамо» розписало результативну нічию 2:2 на виїзді з угорським «Ференцварошом» в другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Саме в матчах між собою команди об’єктивно змагаються за путівку до єврокубкової весни. Як розцінювати результат матчу і чи награло «Динамо» на перемогу?

Полярні тайми киян

Не варто вкотре наголошувати на важливості матчів проти «Ференцвароша» для української команди. Перед матчем тренер «Динамо» наголосив, що завданням киян буде вихід в плей-оф Ліги Європи. Зважаючи на слова Луческу, вболівальники чекали на атакувальну гру і тиск киян на ворота угорців – головних конкурентів за третє місце. До гри на папері ми були сильніші, на полі виглядали просто не гірше угорців.

В першому таймі українці домінували над суперником, комбінували і створювали небезпечні моменти. Вінгери киян отримували м’яч у вільних зонах за рахунок закидань за спину суперників і «черпачків» Шапаренка. В першій половині гри динамівці завдали сімох ударів, три з них летіли у площину воріт. Угорці не сиділи в глухому захисті (шість ударів, один в площину), але особливих проблем киянам не створювали.

Другий тайм був провальним для нашої команди. Подібно до нещодавнього бою Василя Ломаченка, кияни відмовилися атакувати. З не бездоганним захистом перемогу в такому стилі не здобути. Показовою є кількість ударів українців в другому таймі. «Динамо» жодного разу не вдарило по воротах. Форварда Владислава Супряги на полі варто було шукати разом з небезпечними моментами киян.

«В другому таймі ми не реалізували декілька підходів до воріт, були хороші виходи, але ми приймали неправильні рішення: намагалися обіграти замість того, щоб віддати пас. Ми не виграли через проблеми в атаці й обороні», - підсумував гру тренер киян Мірча Луческу.

Помилки в захисті: колективні й персональні

Футболісти «Ференцвароша» не зробили нічого екстраординарного. Ми дали можливість гравцю збірної України Олександру Зубкову вільно кружляти довкола штрафного майданчика і прострілювати на угорців. В карному майданчику футболіст «Ференцвароша» вільно прийняв м’яч і відправив «круглого» під стійку. Перший гол розбудив спортивну злість в угорцях.

Не обов’язкова червона картка Сергія Сидорчука змусила динамівців догравати матч в меншості. Пізні і незрозумілі заміни Луческу позитивно на гру не вплинули. Після стандартного положення і низки рикошетів четверо угорців опиняються перед воротами Бойка – 2:2.

«Не дивлячись на програний перший тайм, в другому ми зіграли краще. Ми атакували навіть після пропущених голів. Ми виправили помилки і зіграли агресивніше. Кожен може бути задоволений здобутим пунктом», - сказав після матчу головний тренер «Ференцвароша» Сергій Ребров.

З’ясуймо сильнішого в Києві

Хоч це був лише другий матч в групі для обох команд, він був одним з найголовніших. Кожна команда претендує на Лігу Європи. Протистояти гігантам світового футболу, а саме «Барселоні» і «Ювентусу», «Динамо» поки не в змозі. Нам не вистачає досвіду й навичок.

Першочерговим завданням-мінімум для українського колективу є перемога над угорцями в Києві. В матчах проти «Барселони» варто сидіти в глухому захисті, оборонятися краще, ніж в сьогоднішньому матчі. Ми нічого не втратили, але є вагомі підстави зробити аналіз помилок і тяжко працювати.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: twitter.com/DynamoKyiv