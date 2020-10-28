«Ференцварош» - «Динамо». Текстова трансляція
«Ференцварош» (Будапешт) - «Динамо» (Київ)
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28 жовтня 2020 року. Будапешт. Стадіон «Ференцварош». Початок о 22.00. Температура +12С.
Ласкаво просимо до столиці Угорщини на поєдинок другого туру Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті G, в якому зійдуться команда українського фахівця Сергія Реброва "Ференцварош" та київське «Динамо».
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Стартові склади (поки не доступні):
«Ференцварош» - .
Головний тренер - Сергій Ребров (Україна).
"Динамо» - .
Головний тренер - Мірча Луческу (Румунія).
Арбітр - Іван Кружляк (Словаччина).
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В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів італійський "Ювентус" зустрінеться в Турині з іспанською "Барселоною".
Турнірне становище: "Барселона" - 3 очки, "Ювентус" - 3, "Динамо" - 0, "Ференцварош" - 0.
Фото: ФК "Динамо".