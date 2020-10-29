До вилучення Сидорчука у нас все йшло за планом – Луческу

Головний тренер «Динамо» каже, що його команда мала перемагати в Будапешті.

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу вважає вилучення Сидорчука ключовим моментом матчу 2-го туру ЛЧ проти «Ференцвароша» (2:2), повідомляє Укрінформ.

«Видався, можна сказати, дивний матч. Ми домінували, особливо в першому таймі. І в другому таймі ми мали кілька можливостей, щоб збільшити рахунок, але, на жаль, цього не зробили. Потім ми пропустили гол, який надав сміливості супернику.

І, звичайно, вилучення Сидорчука порушило наші плани. Наші редути без одного гравця стали вже не так надійні, і ми пропустили другий гол. Думаю, що там був фол на нашому гравцеві.

Суперники почали атакувати великими силами, чинили на нас тиск. І забили другий гол. Здалося, що з порушенням правил. Складно зараз щось говорити, потрібно переглянути запис.

До вилучення Сидорчука у нас все йшло за планом. Він занадто важливий гравець в організації гри в обороні для того щоб його змінювати. Можливо, я помилився в цьому плані. Але і Сергій, маючи такий досвід, не мав права робити такі порушення - на фланзі, а потім в середині поля, особливо знаючи, що у нього вже є жовта картка.

Мабуть, він не зміг контролювати емоції. До вилучення у нас все було добре в плані оборони і не було потреби щось змінювати. Що стосується замін у складі суперника, вони не підсилили гру «Ференцвароша». Її посилило, скоріше, вилучення в нашому складі», - сказав Луческу.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» зіграло внічию (2:2) з «Ференцварошем» в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Кияни набрали перше очко в турнірі. В наступному турі 3-го листопада «Динамо» зіграє на виїзді з «Барселоною».