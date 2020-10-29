До вилучення Сидорчука у нас все йшло за планом – Луческу

До вилучення Сидорчука у нас все йшло за планом – Луческу

Укрінформ
Головний тренер «Динамо» каже, що його команда мала перемагати в Будапешті.

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу вважає вилучення Сидорчука ключовим моментом матчу 2-го туру ЛЧ проти «Ференцвароша» (2:2), повідомляє Укрінформ.

«Видався, можна сказати, дивний матч. Ми домінували, особливо в першому таймі. І в другому таймі ми мали кілька можливостей, щоб збільшити рахунок, але, на жаль, цього не зробили. Потім ми пропустили гол, який надав сміливості супернику.

Читайте також: «Динамо» зіграло внічию з «Ференцварошем» в матчі Ліги чемпіонів УЄФА

І, звичайно, вилучення Сидорчука порушило наші плани. Наші редути без одного гравця стали вже не так надійні, і ми пропустили другий гол. Думаю, що там був фол на нашому гравцеві.

Суперники почали атакувати великими силами, чинили на нас тиск. І забили другий гол. Здалося, що з порушенням правил. Складно зараз щось говорити, потрібно переглянути запис.

До вилучення Сидорчука у нас все йшло за планом. Він занадто важливий гравець в організації гри в обороні для того щоб його змінювати. Можливо, я помилився в цьому плані. Але і Сергій, маючи такий досвід, не мав права робити такі порушення - на фланзі, а потім в середині поля, особливо знаючи, що у нього вже є жовта картка.

Читайте також: «Ференцварош» - «Динамо». Текстова трансляція

Мабуть, він не зміг контролювати емоції. До вилучення у нас все було добре в плані оборони і не було потреби щось змінювати. Що стосується замін у складі суперника, вони не підсилили гру «Ференцвароша». Її посилило, скоріше, вилучення в нашому складі», - сказав Луческу.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» зіграло внічию (2:2) з «Ференцварошем» в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Кияни набрали перше очко в турнірі. В наступному турі 3-го листопада «Динамо» зіграє на виїзді з «Барселоною».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-