«Динамо» зіграло внічию з «Ференцварошем» в матчі Ліги чемпіонів УЄФА

Футболісти київського "Динамо" не втримали перевагу у два голи у виїзному матчі з угорським "Ференцварошем" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21.

Поєдинок у Будапешті завершився внічию - 2:2, повідомляє Укрінформ.

У "Динамо" м'ячі забили Віктор Циганков, який на 28-й хвилині реалізував пенальті, та Карлос Де Пена (41); у складі господарів відзначилися Токмак Нгуен (59) і Франк Болі (90).

Кияни догравали матч у меншості - на 85-й хвилині за друге попередження червону картку отримав капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук.

В іншому поєдинку квартету G Ліги чемпіонів італійський "Ювентус" в Турині поступився іспанській "Барселоні" - 0:2.

Турнірне становище: "Барселона" - 6 очок, "Ювентус" - 3, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Наступний матч "Динамо" проведе 4 листопада на "Камп Ноу" проти "Барселони".