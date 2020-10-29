Ілля Марченко спробує вийти до чвертьфіналу турніру АТР у Гамбургу

Друга чоловіча "ракетка" України Ілля Марченко у четвер проведе зустріч другого кола на турнірі ATP Challenger Tour у Гамбургу (Німеччина) ыз призовим фондом 44 тис 820 євро.

Суперником українського тенісиста (№220 АТР) буде представник Нідерландів Ботик Ван де Зандсхулп (157), передає Укрінформ.

Ілля потрапив до основноъ сітки як "лаки-лузер" на відмові Даніеля Мазура (Німеччина, 239).

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У першому колі Марченко зустрівся з четвертим сіяним німцем Даніелем Альтмаєром (125). Українець виграв першу партію 6:4, вів 3:2 у другій, після чого суперник через травму відмовився від продовження боротьби.

Фото: hamburger-tennisverband.de.