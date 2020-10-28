Українка Завацька вийшла до чвертьфіналу турніру ITF у Cтамбулі

20-річна уродженка Луцька Катаріна Завацька перемогла Деспіну Папаміхаїл із Греції у другому колі тенісного турніру ITF W25 у Стамбулі (Туреччина).

Результат поєдинку - 6:2, 7:5, передає Укрінформ.

У чвертьфіналі українська тенісистка зустрінеться з переможницею матчу між сьомою "ракеткою" турніру Вірою Звонарьовою з Росії та хорваткою Теною Лукаш.

Сьогодні на корті Стамбула також проведе поєдинок другого кола киянка Дар'я Снігур. Її суперниця - Єлена Габріела Рузе з Румунії.

Фото: gottwald.fotograf.de.