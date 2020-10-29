Де дивитися матчі восьмого туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 8-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) почнеться в п'ятницю, 30 жовтня, поєдинком на НСК "Олімпійський" в Києві.

Стартовий матч туру між донецьким "Шахтарем" і "Маріуполем" о 19.00 покаже телеканал "Футбол 1", повідомляє Укрінформ.

У другий ігровий день в суботу, 31 жовтня, зустрінуться ковалывський "Колос" та донецький "Олімпік" (14.00; "Футбол 2"), "Олександрія" та чернігівська "Десна" (17.00; "Футбол 2"), "Дніпро-1" і київське "Динамо" (19.30; "Уніан-ТБ").

На неділю, 1 листопада, заплановані поєдинки закарпатського "Миная" зі львівським "Рухом" (14.00; "Футбол 1"), "Львова" з полтавською "Ворсклою" (17.00; "Футбол 1"), "Інгульця" із селища Петрове Кіровоградської області з луганською "Зорею" (19.30; "Футбол 1").

Турнірне становище: "Динамо" - 17 очок (після 7-ми ігор), "Ворскла" - 15 (7), "Шахтар" - 13 (7), "Десна" - 12 (7), "Колос" - 12 ( 7), "Маріуполь" - 11 (7), "Олімпік" - 9 (7), "Зоря" - 9 (7), "Олександрія" - 9 (7), "Дніпро-1" - 8 (7), "Інгулець" - 5 (7), "Минай" - 5 (6), "Рух" - 2 (7), "Львів" - 1 (6).