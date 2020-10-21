Капітан ХК "Донбас" Захаров: Прикро, що програли в овертаймі сьомої гри

Капітан хокейного клубу "Донбас" Віктор Захаров прокоментував поразку команди від "Кременчука" (2:3) у вирішальному матчі фіналу плей-офф УХЛ.

26-річний гравець підкреслив, що було дуже прикро поступитися саме в овертаймі сьомого, вирішального поєдинку, повідомляє пресслужба ХК "Донбас".

"Дуже прикро, що програли саме в овертаймі сьомої гри. Серія була дуже напруженою, як і увесь плей-офф. Та й увесь сезон важкий, рік важкий. Я вдячний кожному уболівальнику - усім, хто підтримував нас. Ми маємо з гідністю прийняти це, треба вміти програвати. Розпочнеться новий сезон, і ми з новими силами постараємося довести, що гідні бути чемпіонами", - сказав Захаров.

Як повідомлялося, "Кременчук" виграв у "Донбаса" фінальну серію із загальним рахунком 4:3 і уперше в історії став чемпіоном України з хокею.

Фото: hcdonbass.com.