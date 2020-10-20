Чого очікувати від «Динамо» й «Шахтаря» в Лізі чемпіонів

Сьогодні, 20 жовтня, в Києві «Динамо» зіграє стартовий матч ЛЧ проти «Ювентуса», початок – о 19:55.

Найближчі два дні на провідні українські клуби чекає складне випробування в найпрестижнішому європейському турнірі. Київське «Динамо» зіграє проти «Ювентуса», а «Шахтар» протистоятиме мадридському «Реалу». Яка вірогідність успіху наших клубів і чим можна здивувати суперників в Лізі чемпіонів?

Досвід Луческу та ставка на молодь «Динамо»

Сьогодні кияни гратимуть проти чемпіона Італії. Навіть без Роналду в складі, наш суперник на голову сильніший за нинішнє «Динамо». В матчі проти настільки висококласного супротивника нам варто сподіватися на диво. Аналізуючи останні матчі «біло-синіх», ми побачимо «автобус» (тобто, гру на відбій) біля воріт Бущана.

Тренер киян є найстаршим тренером групового етапу Ліги чемпіонів. Під його керівництвом грав навіть нинішній тренер «Ювентуса» Андреа Пірло. Сумніватися в готовності Мірчі перед матчем не варто. Молодим гравцям буде складніше. «Це важлива гра для наших молодих футболістів. Важливо, щоб вони впоралися з цим тиском. Я впевнений в своїх хлопцях і вірю, що вони подолають цей складний етап», - заявив Луческу на передматчевій прес-конференції.

Конкурувати з італійцями в класі – марна справа. Гравцям «Динамо» варто передивитися матч збірної України з Іспанією і зробити висновки. Гра від захисту є чи не єдиним шансом киян на позитивний результат. Бажання, потенціал та фізичні здібності нашої молоді мають стати ключем до успіху.

Миколенко, Забарний, Циганков і Супряга повинні стати фундаментом гри команди. Вони вже не мають страху перед елітним суперником (досвід гри за збірну) і прагнуть заявити про себе на європейській арені. Останнім героєм і опорою команди є воротар Бущан. Результат багато в чому залежить саме від нього.

Блідий «Шахтар» проти кризового «Реала»

Донецький «Шахтар» в першому турі Ліги чемпіонів гратиме проти мадридського «Реала» Попри скромні результати іспанців в місцевому чемпіонаті, вони є беззаперечними фаворитами зустрічі. «Гірники» лише нещодавно оговталися від спалаху коронавірусу в команді. Як результат, в Мадрид не полетіли шість гравців основного складу (Кривцов, Степаненко, Матвієнко, Коваленко, Тайсон, Мораес).

Результати «Шахтаря» в минулому сезоні були вражаючими. Попри це, ми поступилися першому ж супротивнику найвищого рангу з розгромним рахунком. З кривдником донеччан минулорічної кампанії Ліги Європи доведеться зіграти пізніше. Поки варто готуватися до мадридців.

Каштру об’єктивно не має достатньо досвіду гри проти грандів світового футболу. Додаймо до цього погану форму Марлоса і відсутність мотивації у Тайсона. Зрозуміло одне: тренеру варто розбиратися на місці, а колективу потрібні нові лідери.

В найближчому матчі проти «Реала» «гірникам» потрібно передати гру в руки/ноги молодих талантів. Свої лідерські якості та клас мають показати Додо, Тете, Антоніо, Соломон й інші. Бразильці розкутіше грають проти класних опонентів. Чому б не доручити їм місію дивувати суперника в грі на контратаках?

Завищені очікування від українських топів

Для українського вболівальника характерно вимагати від наших команд дивовижних результатів. «Динамо» й «Шахтар» потрапили в дуже складні груп Ліги чемпіонів. За класом ми не поступаємося лише суперникам з четвертого кошика. Поки нам складно скласти конкуренцію європейським топам.

План-мінімум для обох українських клубів в групі Ліги чемпіонів: посісти третє місце і гарантувати весну Ліги Європи. Шанси на успіх проти таких команд, як «Реал» «Ювентус» і «Барселона» мінімальні.

Окрім очевидної різниці у класі, нам заважають побічні фактори. «Ми працюємо в режимі нон-стоп через щільний графік і слабку передсезонку. Працювати тренером зараз – це жах, тому що на твої плани можуть вплинути багато речей, можна неочікувано втратити п’ять гравців основи перед важливим матчем», - заявив головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру.

Ми повинні підтримати українські команди в матчах проти найкращих клубів світу. Найбільша наша перемога – це досвід, який отримають молоді гравці.

Віталій Ткачук, Київ