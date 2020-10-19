«Динамо» - «Ювентус». Прогноз на матч

Київський клуб 20 жовтня стартує в Лізі чемпіонів матчем проти найсильнішого клубу Італії.

Сенсаційне призначення Мірчі Луческу в «Динамо» вже виправдало в себе. «Динамо» вперше з 2016-го року вийшло у груповий етап Ліги чемпіонів. У дуже прагматичному стилі кияни здобули перемоги в усіх трьох матчах кваліфікації – одну проти «АЗ» (Алкмаар) і дві із «Гентом».

Прохід до Ліги чемпіонів чудово поєднується із впевненою ходою у чемпіонаті України. Там «Динамо» лідер і, схоже, готове вперше за кілька років нав’язати «Шахтарю» реальну конкуренцію у боротьбі за чемпіонство. Але Ліга чемпіонів, це зовсім інше, про що говорять і прогнози аналітиків Parimatch.

Завдяки успішному старту Луческу у «Динамо» буде надзвичайно цікава і насичена кінцівка здавалося б повністю провального 2020-го року. Відповідальність поєднується зі святковістю. Адже суперники у Лізі чемпіонів просто як на підбір – «Ювентус», «Барселона», Ребров.

Розпочинати європейський похід «Динамо» буде проти «Ювентуса». Туринський клуб влітку здобув дев’яте поспіль чемпіонство, але все одно пішов на великі зміни. «Скудетто» не вберегло від відставки Мауріціо Саррі. Звільнення Саррі якраз не здивувало, на відміну від імені нового обранця – ним став Андреа Пірло. Також «Юве» відзначився дуже насиченою трансферною кампанією, а ще підписанням нової партнерської угоди. Офіційним беттінг партнером туринського гранда стала компанія Parimatch.

«Динамо» - «Ювентус»

Прогноз: перемога «Ювентуса». Коефіцієнт: 1,91

Як відомо, гру проти «Динамо» пропустить Кріштіану Роналду. Вплив цього футболіста на команду величезний. Справа не лише в його голах, а й в зарядженості Кріша, особливо на матчі Ліги чемпіонів. Поруч з таким, як Роналду, просто не можеш дозволити собі послаблення - фізичне чи ментальне.

Тому, напевно, саме відсутність Роналду ось так здійняла коефіцієнт на перемогу «Ювентуса» - майже цілісінька двійка. Луческу поки справляється чудово, але суперників такого рівня у його «Динамо» ще не було. Саме тому не варто особливо зважати на попередні результати киян. «Юве» має перемагати навіть без Роналду.

«Динамо» - «Ювентус»

Прогноз: індивідуальний тотал «Ювентуса» більше 1,5 голи. Коефіцієнт: 2,04

Продовжимо тему. Навіть за відсутності Роналду у Пірло величезний вибір в атаці: Мората, Дібала, Кулусевські, К’єза, Бернардескі. Причому всім є що доводити – місце у старті не гарантоване нікому з них.

Захисники «Динамо» добре проявили себе останнім часом не лише у клубі, а й в збірній. Та не забуваймо, що у цій ланці у киян серйозні проблеми. Зовсім юний Забарний, якому в пару напевно відправлять лівого захисника Миколенка, а наліво відповідно піде Караваєв. Якщо не буде чергового фантастичного матчу від Бущана (як з «Гентом», Німеччиною чи Іспанією), то одним пропущеним голом суперник не обмежиться.

«Динамо» - «Ювентус»

Прогноз: точний рахунок 3:1 на користь «Ювентуса». Коефіцієнт: 15,5

Наостанок спробуємо вгадати точний рахунок. Гравці «Динамо» отримали чудову репетицію поєдинку проти «Юве». Нам здається, хід гри буде дуже схожий на поєдинки збірної України проти німців та іспанців. Українська команда буде грати дуже низьким захисним блоком, уникаючи гри в короткий пас на власній половині.

І тут багато що залежатиме від того, коли «Ювентус» заб’є перший м’яч. Якщо швидко впораються із «динамівським» автобусом, то нагод забити ще побільшає, бо «Динамо» бодай трохи, але розкриється. Враховуючи зіркових виконавців «Старої сеньйори», може бути й три, і чотири голи. Та сподіваємося, до розгрому не дійде.

Що ж до «Динамо», то без голу кияни також не підуть. Швидкі ноги Супряги, класна форма Циганкова і непогана - Жерсона, гольове відчуття Буяльського, впевненість і клас Де Пени – кілька неприємних завдань обороні «Юве точно потрібно буде вирішити. А захист туринців не безгрішний - лише один матч на нуль із трьох.

Розриваємося між 1:2 і 1:3, та зупинимося все-таки на другому варіанті. Адже там боротьба за солодкий коефіцієнт 15,5.