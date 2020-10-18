Румунські арбітри розсудять матч "Динамо" - "Ювентус" у Лізі чемпіонів УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на перші поєдинки групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч у столиці України між київським "Динамо" та італійським "Ювентусом" з Турина судитимуть рефері з Румунії, повідомляє Укрінформ.

Суддівську бригаду очолить 40-річний Овідіу Хацеган, асистентами якого стануть Октавіан Шовре і Себастьян Георге, четвертий арбітр - Себастьян Колцеску.

Матч "Динамо" - "Ювентус" відбудеться у вівторок, 20 жовтня, на НСК "Олімпійський". Початок - о 19.55.

В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів іспанська "Барселона" на "Камп Ноу" прийматиме угорський "Ференцварош".

Нагадаємо, донецький "Шахтар" (група В) 21 жовтня на "Альфредо Ді Стефано" в Мадриді зустрінеться з чемпіоном Іспанії "Реалом".

Фото: sempreinter.com.