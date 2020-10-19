«Динамо» вже продало 9 тисяч квитків на матч з «Ювентусом»

Київський клуб очікує на остаточний дозвіл МОЗ.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс повідомив програмі «Профутбол», що клуб вже продав 9 тисяч квитків на матч Ліги чемпіонів з «Ювентусом».

«Ми продали близько 9 тисяч квитків на матч з «Ювентусом». Трохи пригальмували, бо у нас так - сьогодні можна, а завтра не можна. Ми отримали дозвіл від УЄФА, що на матчах може бути присутнім тільки 30% уболівальників.

Сподіваюся, що МОЗ дозволить, щоб на міжнародних матчах були присутні глядачі. Ми робимо все для того, щоб уболівальник хоча б у мінімальній кількості був на стадіоні. Скільки дозволять - стільки і буде людей», - сказав Суркіс.

Нагадаємо, що міжнародні поєдинки в Україні можна проводити з уболівальниками тільки при окремому дозволі МОЗ.

Матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів «Динамо» - «Ювентус» відбудеться 20 жовтня на НСК «Олімпійський». Початок зустрічі - о 19:55.