"Динамо" і "Шахтар" обіграли львівські клуби у 6 турі чемпіонату УПЛ

Донецький "Шахтар" розгромив у суботу футбольний клуб "Львів" (5:1) у 6-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на столичному НСК "Олимпийский" забили: Віктор Коваленко (4-та і 18-та хвилини), Маркос Антоніо (10), Дентінью (16) та Манор Соломон (50) - у донеччан; Шина (25) - у "Львова", передає Укрінформ.

У паралельній грі на "Арена Львов" динамівці Києва обіграли "Рух" - 2:0. Голами відзначився Карлос де Пена (30) та Жерсон Родрігес (90+1).

У стартовій зустрічі туру "Маріуполь" вирвав у гостях перемогу над "Минаєм" - 1:0. М'яч на 90+2 хвилині на полі стадіону "Авангард" в Ужгороді з пенальті забив Артем Бондаренко.

17 жовтня також відбудеться гра між луганською "Зорею" та ковалівським "Колосом" (початок о 19.30; покаже телеканал "Уніан-ТБ").

На неділю, 18 жовтня, заплановані поєдинки донецького "Олімпіка" з полтавською "Ворсклою" (14.00; "Футбол 1"), "Інгульця" із селища Петрове Кіровоградської області з "Олександрією" (17.00; "Футбол 1"), "Дніпра-1" з чернігівською "Десною" (19.30; "Уніан-ТБ").

Турнірне становище: "Динамо" - 14 очок (після 6-ти ігор), "Шахтар" - 12 (6), "Ворскла" - 11 (5), "Колос" - 10 (5), "Маріуполь" - 10 (6), "Десна" - 9 (5), "Олімпік" - 9 (5), "Олександрія" - 6 (5), "Зоря" - 5 (5), "Інгулець" - 4 (5), "Минай" - 4 (5), "Дніпро-1" - 2 (5), "Рух" - 2 (5), "Львів" - 1 (4).

Фото: shakhtar.com.