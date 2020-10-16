Ломаченко проти Лопеса: експерти ставлять на українця

Укрінформ опитав експертів перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Василь Ломаченко – Теофімо Лопес.

Експерти з боксу одноголосно прогнозують чергову перемогу Василя Ломаченка в найближчому поєдинку проти Теофімо Лопеса. Ексклюзивно для Укрінформу свою думку про майбутній бій висловили журналісти Макс Розенко, Ігор Вітько та український чемпіон за версією WBO в легкій вазі Денис Берінчик.

Піар-директор Klitschko Expo та відомий журналіст Макс Розенко вважає, що Василь не буде зволікати з атаками.

«Думаю, з другого раунду Ломаченко почне комбінувати й атакувати. Думаю, в сьомому раунді все скінчиться нокаутом.

Досвід та навички Василя допоможуть йому перемогти. Єдине, що може завадити нокаутувати суперника – це перевага Лопеса у вазі», - розповів Розенко.

Керівник проекту vRINGE Ігор Вітько заявив, що варто очікувати стандартного поєдинку в стилі нашого співвітчизника.

«Все розвиватиметься доволі стандартно для поєдинків Ломаченка. Василь не з імпульсивних бійців, думаю він буде обережно спочатку намацувати суперника і знаходити слабинки і вестиме бій в притаманній йому манері.

Жоден боксер світу не зможе тягатися з Ломаченком в техніці. Сподіваюся, він підійде до поєдинку у гарних фізичних кондиціях», - висловився Ігор Вітько.

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Український боксер, чемпіон світу у легкій вазі за версією WBOДенис Берінчик був категоричним у своїх прогнозах стосовно переможця поєдинку Ломаченко - Лопес.

«Все буде так, як у минулих поєдинках Ломаченка, коли всі удари Василя досягали мети, а йому нічого не могли протиставити.

Лопес може розраховувати лише на всі дванадцять раундів і ведення бою другим номером – це його єдиний шанс і те, навряд. Я думаю, що це буде фатальний бокс. Ймовірність «лакі-панчу» (несподіваного нокауту – Укрінформ) тридцять відсотків», - оцінив шанси Лопеса Денис Берінчик.

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO Василь Ломаченко в ніч на 18 жовтня в Лас-Вегасі проведе бій проти Теофімо Лопеса. У разі перемоги над Лопесом Ломаченко відбере у американця титул IBF і стане абсолютним чемпіоном легкого дивізіону.