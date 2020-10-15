Визначилися рефері і судді на бій Ломаченко - Лопес

Стали відомі імена рефері та суддів, які обслуговуватимуть об'єднавчий чемпіонський боксерський бій у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом.

Як повідомляє Boxing Scene, обов'язки рефері виконає Рассел Мора, судді - Тім Четгем, Джулі Ледерман та Стів Вайсфельд, передає Укрінформ. Нагадаємо, що суддівство у професіональному боксі здійснюється рефері в рингу та трьома бічними суддями. Читайте також: Лопес до кінця не розуміє, з чим зіткнеться – Ломаченко Як повідомляв Укрінформ, поєдинок між володарем титулів WBA, WBO і WBC Ломаченком та чемпіоном IBF Лопесом має відбутися 17 жовтня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі (Невада, США). Фото: boxingscene.com.