Лопес до кінця не розуміє, з чим зіткнеться – Ломаченко

Ломаченко і Лопес зустрілись віч-на-віч на фінальній прес-конференції.

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO Василь Ломаченко розповів про план на бій проти Теофімо Лопеса на фінальній прес-конференції перед поєдинком, повідомляє vringe.com.

«Найскладніше в легкій вазі – подолати габарити і розмах рук суперника, більше нічого. Тут важлива стратегія, вміння швидко думати і швидко приймати рішення. Це ключ до перемоги. Лопеса не навчили стежити за мовою. Коли ти говориш такі речі, ти повинен за них відповідати. Не можна просто ображати людину, тому що він тобі не подобається.

Перш за все я хочу виграти цей бій. Але якщо буде можливість зробити це неприємним для нього чином, я до цього вдамся. Не думаю, що він до кінця розуміє, з чим зіткнеться. Я маю намір затягнути його в глибокі води, на дно, і тримати його там без повітря», - заявив Ломаченко.

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У разі перемоги над Лопесом Ломаченко відбере у американця титул IBF і стане абсолютним чемпіоном легкого дивізіону.

Бій українця і Лопеса відбудеться в ніч на 18 жовтня в Лас-Вегасі.

Фото: Mikey Williams