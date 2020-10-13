Лопес розкрив план на бій з Ломаченком

Американський боксер легкої ваги Теофімо Лопес, якому належить об'єднавчий чемпіонський поєдинок проти Василя Ломаченка, розповів про свій план на бій.

За словами Лопеса, він знає, як нейтралізувати маневри на рингу українця, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Люди кажуть, що його не зупинити, але ніхто не бачить того, що бачу я. У нього є його сайд-степ, а в мене лівий хук, і є шанс, що він потрапить на нього, - заявив Лопес. - Його зашагування не визначать переможця бою. У мене є боксерські навички, і ніхто ще цілком їх не бачив. до того ж, я б'ю з обох рук. Упевнений, він недооцінює мене".

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Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу за версіями IBF, WBC Franchise, WBA Super та WBO відбудеться 17 жовтня у Лас-Вегасі (Невада, США).

Фото: klitschko-brothers.com.