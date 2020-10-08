Берінчик переміг Сіміона технічним нокаутом

Український боксер вчетверте захистив титул.

Під Києвом в Equides Club пройшов вечір боксу від K2 Promotions. У головному бою вечора чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берінчик переміг румуна Віорела Сіміона і захистив свій титул, повідомляє Укрінформ.

Берінчик здобув перемогу технічним нокаутом у 8-му раунді, суперник відмовився продовжувати поєдинок. До цього румунський боксер двічі в попередніх раундах опинявся в нокдауні.

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Для Берінчика це був четвертий успішний захист титулу WBO International.

У боях андеркарда перемоги здобули відомі українські боксери Макс Бурсак і Василь Чоботар.