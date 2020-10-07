Берінчик переважив Сіміона перед завтрашнім боєм
Укрінформ
Для Берінчика це буде четвертий захист титулу WBO International.
У четвер, 8 жовтня, відбудеться вечір боксу промоутерської компанії K2 Promotion. Головною подією стане бій володаря титулу WBO International Дениса Берінчика проти Віорела Сіміона, повідомляє Укрінформ.
Напередодні бою боксери провели традиційне зважування. Чинний інтернаціональний чемпіон WBO Берінчик показав вагу - 61,2 кілограма, Віорел Сіміон - 60,5.
Вечір боксу відбудеться 8 жовтня в Equides Сlub. Головний бій вечора запланований на 21:30.
Відзначимо, що в андеркарті виступлять: екс-чемпіон Европи Макс Бурсак, легковаговик Василь Чеботар, чемпіон України Мішико Беселія.