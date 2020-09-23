Тренер Берінчика: Бій із Сіміоном відкриє шлях до звання чемпіона світу

Тренер українського чемпіона WBO International з боксу у легкій вазі Дениса Берінчика Єгор Голуб розповів про підготовку свого підопічного до бою проти Віорела Сіміона.

Наставник зазначив, що все йде відповідно до плану, повідомляє K2 Promotions на сторінці у Facebook.

"Наш план на бій - здобути красиву перемогу і в подальшому отримати шанс стати чемпіоном світу. Або, принаймні, вийти на бій за звання претендента. Переглянули бої суперника. Він досвідчений, зустрічався із серйозними опонентами. Нині відпрацьовуємо комбінації, тактичні схеми під нього. Підготовка проходить відповідно до плану. Все добре, головне, щоб не було травм. Ще є час, аби здобути належну форму. З Денисом мені працювати комфортно, знаю його достатньо давно. Тому довіряємо один одному , - сказав Голуб.

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Як повідомляв Укрінформ, захист поясу WBO International проти Сіміона Бернічик проведе 8 жовтня.

Фото: facebook.com/K2Ukraine.