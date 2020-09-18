Берінчик дізнався суперника по титульному боксерському поєдинку

32-річний інтернаціональний чемпіон за версією WBO у легкій вазі українець Денис Берінчик 8 жовтня проведе захист титулу проти титулованного румунського боксера Віорела Сіміона.

Як повідомляє Klitschko-brothers.com, поединок Берінчик – Сіміон стане головною подією боксерського вечора, організованого компанією K2 Promotions Ukraine та який пройде в Equides Сlub на Київщині, передає Укрінформ.

Бій відбудеться у форматі десяти раундів. Під час боксерського шоу поєдинки також боксуватимуть Макс Бурсак, Василь Чеботар, Мішико Беселія та інші.

Попередній бій Берінчик (13 перемог, 8 - нокаутом) провів у лютому нинішнього року проти чемпіона Аргентини Ектора Едгардо Сарм'єнто, у нелегкому протистоянні перемігши опонента одноголосним рішенням суддів.

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Сіміон на 6 років старший за Дениса, живе та тренується у Румунії. Боксує у стійці правші. Віорел провів 25 боїв, має 22 перемоги, 9 з яких здобув нокаутами. Свого часу володів титулами інтерконтинентального чемпіона IBF, чемпіона WBF, інтернаціонального чемпіона за версією WBC, чемпіона WBC Mediterranean.

На фото: Віорел Сіміон/klitschko-brothers.com.