Стала відома дата наступного боксерського бою Берінчика

Четвертий номер рейтингу Всесвітньої боксерської організацїї (WBO) українець Денис Берінчик захищатиме титул Інтернаціонального чемпіона WBO у легкій вазі 8 жовтня.

Як повідомляє Klitschko-brothers.com, саме цього дня у комплексі Equides Сlub на Київщині пройде боксерське шоу компанії братів Кличків K2 Promotions Ukraine. Берінчик братиме участь у головному поєдинку вечора, передає Укрінформ.

Попередній бій українець провів у лютому нинішнього року проти чемпіона Аргентини Ектора Едгардо Сарм'єнто, у нелегкому протистоянні перемігши опонента одноголосним рішенням суддів.

Під час шоу поєдинки також проведуть ексчемпіон Європи Макс Бурсак, перспективний представник легкої ваги Василь Чеботар, счмпіон України Мішико Беселія та інші.

Додамо, що на профі-рингу 32-річнй Берінчик переміг у всіх своїх 13-ти боях (у семи - нокаутом).

Фото: klitschko-brothers.com.