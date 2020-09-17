Ми близькі до завершення угоди по бою Усик – Чісора – промоутер

Востаннє Усик проводив бій у жовтні минулого року.

Промоутер Едді Гірн заявив Sky Sports, що в організації поєдинку між українським боксером Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою є прогрес, сторони близькі до угоди.

«Ми близькі до завершення угоди на 31 жовтня. Обидва розуміють, що без глядачів на Арені O2 буде значно менше доходів, але вони мріють про цей поєдинок.

Ми намагаємося все порахувати. Намагаємося отримати цифри. Все по-чесному по відношенню до обох, вони намагаються знайти шлях.

Усик розмовляє зі мною, Чісора, Хей дзвонить мені постійно: «Давайте знайдемо шлях, щоб зробити цей бій, - це грандіозно для боксу». Але ми скуті тим фактом, що в даний момент фанати не допускаються», - сказав Гірн.

Як повідомляв Укрінформ, бій Усик – Чісора планували провести 31 жовтня в Лондоні. За словами Гірна, аби бій відбувся, боксерам слід погодитись на зменшення гонорару.