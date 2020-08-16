Гірн: Хочемо провести бій Усик - Чісора у Великій Британії із глядачами

Промоутер Едді Гірн заявив, що боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою може пройти у Великій Британії із глядачами.

Про це повідомляє видання Mirror, передає Укрінформ.

"Сподіваємося, що у жовтні ми знову почнемо збирати глядачів на аренах. Збираємося подати заявку на вересень, аби провести пробні змагання із глядачами. Після цього у нас є бої Усик - Чісора та Джошуа - Пулєв, які ми хочемо провести у Великій Британії також за присутності глядачів. Усвідомлюємо, що є друга хвиля пандемії, цифри й наука, але існують ознаки того, що ми можемо розпочати повертати людей на арени. І це дуже важливо", - сказав британський промоутер.

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Як повідомлялося, бій Усик - Чісора може пройти наприкінці жовтня.

Фото: mirror.co.uk.