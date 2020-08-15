Наступного тижня Ломаченко починає підготовку до бою з Лопесом

Тренувальний табір українського боксера буде в Лос-Анджелесі.

Чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко почне готуватися до бою з Теофімо Лопесом з наступного тижня, повідомляють американські ЗМІ.

Підготовка українця – чемпіона світу за версією WBA і WBO і франчайзингового чемпіона WBC – проходитиме в Лос-Анджелесі.

Чемпіон світу за версією IBF Лопес тренуватися в Нью-Джерсі, але може перебратися в Ріно, що в Неваді.

Як повідомляв Укрінформ, Ломаченко і Лопес проведуть бій 17 жовтня. Тривалий час бій за звання абсолютного чемпіона світу був під загрозою зриву через фінансові розбіжності двох сторін.

32-річний Ломаченко провів останній бій в серпні минулого року, коли одноголосним рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла і став чемпіоном WBC.