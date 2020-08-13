Лопес дав згоду на бій з Ломаченком, контракт підпишуть завтра

Нова дата бою – 17 жовтня.

Чемпіон IBF Теофімо Лопес дав згоду на бій з володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василем Ломаченком після нетривалих торгів, повідомляє ESPN.

За даними порталу, бій відбудеться 17 жовтня. Раніше планувалося проведення поєдинку 3 жовтня в Лас-Вегасі.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум підтвердив, що команди вже погодили всі деталі, проте контракт підпишуть завтра.

Як повідомляв Укрінформ, Василь Ломаченко може віддати 500 тисяч доларів зі свого гонорару своєму майбутньому супернику Теофімо Лопесу, щоб той підписав контракт на бій.