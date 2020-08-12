Ломаченко може віддати Лопесу частину свого гонорару

Аби чемпіонський бій відбувся, український боксер пожертвує супернику 0,5 млн доларів.

Володар титулів WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко може віддати 500 тисяч доларів зі свого гонорару своєму майбутньому супернику, чемпіону IBF Теофімо Лопесу, щоб той підписав контракт на бій, повідомляє ringpolska.pl.

Теофімо Лопеса не влаштував запропонований гонорар в розмірі 1,3 мільйона доларів, в той час як Ломаченку запропонували 3 мільйони доларів. Якщо Василь погодиться віддати частину свого гонорару, його заробіток за бій складе близько 2,5 мільйонів доларів.

Поєдинок Лопес - Ломаченко має відбутися 3 жовтня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand без глядачів. Але переговори ще тривають.

Як повідомляв Укрінформ, голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум сподівається, що контракт на бій чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC Franchise Василя Ломаченка з чемпіоном світу IBF Теофімо Лопесом підпишуть вже найближчим часом.