Контракт на бій Ломаченко – Лопес підпишуть найближчим часом

Боб Арум підтвердив, що гонорар українського боксера – 3,5 мільйонів доларів.

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум сподівається, що контракт на бій чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC Franchise Василя Ломаченка з чемпіоном світу IBF Теофімо Лопесом підпишуть вже найближчим часом, повідомляє Fightnews з посиланням на радіостанцію SiriusXM.

«Очікую, що незабаром ми завершимо переговори з Теофімо. Що стосується Ломаченка, то він добровільно погодився на скорочення гонорару, щоб поєдинок відбувся. Ми ніколи нікому не платили менше, ніж їх гарантований мінімум. Опублікована в інтернеті інформація про те, що Лома отримає 3,5 мільйонів доларів, недалека від істини», - розповів Арум.

Інформацію про те, що переговори щодо організації бою Ломаченко - Лопес просуваються успішно повідомив також і відомий боксерський інсайдер Майк Коппінджер.

Раніше повідомлялося, що поєдинок можуть скасувати через фінансові розбіжності Лопеса з організаторами. Команда Теофімо запросила у організаторів поєдинку 3 мільйони доларів, а ті платять лише 1,2 мільйона.

Як повідомляв Укрінформ, бій Ломаченка і Лопеса запланований на 3 жовтня в Лас-Вегасі. Очікується, що поєдинок пройде без глядачів на арені MGM Grand.