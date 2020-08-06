Лопес обіцяє, що бій з Ломаченком відбудеться

За його словами, переговори тривають.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес заявив в Твіттері, що бій з чемпіоном за версіями WBA, WBO і WBC Василем Ломаченком все ж відбудеться.

«Цей бій відбудеться. Такі речі іноді займають більше часу, тому вони називаються «переговорами», - написав Лопес.

Раніше повідомлялося, що американець може відмовитися від поєдинку через фінансові розбіжності з організаторами, а замість Лопеса Ломаченко може вийти в ринг з пуерторіканцем Феліксом Вердехо.

Як повідомляв Укрінформ, промоутер українця Боб Арум, зазначив, що команда Теофімо Лопеса вимагає нереальний на сьогоднішній день гонорар – 3 мільйони доларів.

Бій Ломаченка і Лопеса попередньо запланований на 3 жовтня. Провести його збираються на арені MGM Grand в Лас-Вегасі.