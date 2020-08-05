Лопес хоче 3 мільйони, це безумство – промоутер Ломаченка

На відміну від Лопеса, Ломаченко вже погодився битися за менші гроші.

Голова Top Rank Боб Арум розповів sports.yahoo.com про фінансові вимоги представників чемпіона IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса до бою з володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком.

Лопес може відмовитися від поєдинку, оскільки його не влаштовує запропонований гонорар в 1,2 мільйона доларів.

«Запропонований ним контракт в два рази перевищує найбільший гонорар, який отримував Лопес, і він говорить всі ці божевільні речі. Вони говорили про 3 мільйони доларів. Це безумство. Вони сказали, чому це на їх вимоги повинен вплинути коронавірус.

У Ломи є контракт, і він уже допоміг нам. Він згоден побитися за менші гроші, ніж в контракті, тому що все розуміє. Я в цьому бізнесі не для того, щоб втрачати гроші. Якщо вони відхилять підписання контракту, то я нічого не зможу вдіяти», - сказав Арум.

Як повідомляв Укрінформ, бій Ломаченко - Лопес запланований на 3 жовтня. Ломаченко може провести поєдинок з пуерторіканцем Феліксом Вердехо, якщо зірветься бій з Лопесом.