Бій Ломаченко – Лопес на межі зриву - ESPN

Лопеса не влаштовує гонорар 1,2 мільйона доларів.

Менеджер чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопеса – Девід Маквотер підтвердив телеканалу ESPN, що його підопічний може відмовитися від бою проти володаря титулів WBC, WBA, WBO Василя Ломаченка. Причина – малий гонорар. Лопесу запропонували 1,2 мільйона доларів.

«Ми готові погодитися на попередньо обумовлене зниження гонорару, проте отримане в результаті зменшення виявилося занадто різким.

Ймовірно, ми проведемо інший бій в легкій вазі, а потім переглянемо пропозицію від Ломаченка. Я вважаю, багато чого в цій ситуації залежить від телеканалу ESPN. Якщо вони хочуть влаштувати цей поєдинок, то їм слід щось придумати, щоб Top Rank зробила цей івент.

Боб Арум має рацію в тому, що Top Rank не повинна втрачати гроші на цьому бою. І Теофімо теж не повинен. Найбільше від цього бою виграє ESPN. Я вважаю, що вони мають знайти спосіб його влаштувати», - сказав Маквотер.

Зі свого боку голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що не має наміру проводити збитковий бій лише через завищені вимоги Лопеса.

«Ми пояснили команді Лопеса, що у нас не буде виручки від продажу квитків і платних трансляцій. Ми хочемо заплатити їм великий гонорар, але, знову ж таки, я не маю наміру втрачати мільйони доларів на заході через те, що Лопес оцінює себе дорожче.

Якщо ми не укладемо угоду, то відмовимося від цього бою. В такому випадку ми будемо шукати для Ломаченка іншого суперника на осінь. Але я все ще сподіваюся, що ми домовимося», - сказав Арум.

Як повідомляв Укрінформ, бій Ломаченко - Лопес запланований на 3 жовтня.