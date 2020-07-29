Ломаченко - найкращий боксер-легковаговик світу за версією Boxingtalk

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та WBC Василь Ломаченко очолив рейтинг кращих боксерів легкої ваги планети за версією Boxingtalk.

На 35-у місці у цьому списку розташувався ще один українець - Денис Берінчик, повідомляє видання. Читайте також: Українець Черкашин увійшов до ТОП-50 найперспективніших боксерів світу ТОП-10 рейтингу боксерів легкої ваги за версією Boxingtalk: 1. Василь Ломаченко (Україна) 2. Теофімо Лопес (США) 3. Джервонта Девіс (США) 4. Девін Гейні (США) 5. Хав'єр Фортуна (Домініканська Республіка) 6. Хорхе Лінарес (Венесуела) 7. Річард Коммі (Гана) 8. Люк Кемпбелл (Велика Британія) 9. Еммануель Тагое (Гана) 10. Лі Селбі (Велика Британія). Фото: Getty Images.