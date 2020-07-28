Бій Ломаченко – Лопес запланований на 3 жовтня в Лас-Вегасі

Організатори планують провести бій з глядачами.

Промоутерська компанія Top Rank приступила до організації бою між українцем Василем Ломаченком і американцем Теофімо Лопесом, повідомляє інсайдер The Atheltic Майк Коппінджер.

Бій заплановано на 3 жовтня на телеканалах ESPN або ESPN pay-per-view. Провести бій планують в Лас-Вегасі. Зустріч Ломаченка і Лопеса вже двічі переносилася на пізніший термін через пандемію COVID-19.

За задумом голови Top Rank Боба Арума, поєдинок може прийняти MGM Grand Garden, а глядачами можуть стати від 2000 до 2500 чоловік при дотриманні безпечної дистанції. При цьому вартість квитків при такій відвідуваності очікується високою.

Відзначимо, що в поєдинку визначиться володар одразу чотирьох чемпіонських поясів в легкій вазі – WBA, WBO, IBF і IBO.

Також у Ломаченко є звання франчайзингового чемпіона WBC, який він не може програти на рингу. Поясом WBC в дивізіоні володіє американець Девін Гейні.

Нагадаємо, останній бій Ломаченко відбувся в серпні минулого року, коли українець за очками переміг Люка Кемпбелла. Лопес в грудні нокаутував Річарда Коммі і вперше завоював чемпіонський титул.